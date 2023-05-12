Летунов: «Где-то в Америке очень приветливые люди, а где-то — не особо»

Форвард «Торпедо» Максим Летунов рассказал, насколько приветливые люди в Северной Америке.

«Где-то в Америке очень приветливые люди, а где-то — не особо. Все зависит от штата. Там, где солнечно, у людей постоянно улыбка на лице и хорошее настроение. Так же и в России. Когда солнце, тогда настроение у всех поднимается», — приводит «РБ Спорт» слова Летунова.

Также он ответил на вопрос, где в Америке ему было комфортнее всего жить и играть.

«Когда я играл в Калифорнии, в Сан-Хосе, там были свои плюсы. Можно практически целый год ходить в шортах. Там всегда настроение хорошее», — добавил хоккеист.

Летунов выступал в США с 2012 по 2022 год. С прошлого года он играет в составе «Торпедо». В апреле нижегородский клуб продлил контракт с Летуновым до конца сезона-2025/26.