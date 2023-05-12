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Сегодня, 11:23

Летунов: «Где-то в Америке очень приветливые люди, а где-то — не особо»

Алина Савинова
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Форвард «Торпедо» Максим Летунов рассказал, насколько приветливые люди в Северной Америке.

«Где-то в Америке очень приветливые люди, а где-то — не особо. Все зависит от штата. Там, где солнечно, у людей постоянно улыбка на лице и хорошее настроение. Так же и в России. Когда солнце, тогда настроение у всех поднимается», — приводит «РБ Спорт» слова Летунова.

Также он ответил на вопрос, где в Америке ему было комфортнее всего жить и играть.

«Когда я играл в Калифорнии, в Сан-Хосе, там были свои плюсы. Можно практически целый год ходить в шортах. Там всегда настроение хорошее», — добавил хоккеист.

Летунов выступал в США с 2012 по 2022 год. С прошлого года он играет в составе «Торпедо». В апреле нижегородский клуб продлил контракт с Летуновым до конца сезона-2025/26.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-letunov-gde-to-v-amerike-ochen-privetlivy-e-lyudi-a-gde-to-ne-osobo-vse-zavisit-ot-shtata/
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