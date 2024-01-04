Гальченюк — о победе СКА над «Витязем»: «Знаем, как играть после праздников. Было много салатов, но мы вышли готовыми»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк поделился впечатлением от победы питерцев над «Витязем» (6:1) в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ-2023/24.

«Мы знаем, как адаптироваться после праздников. Много было салатов и всего такого, но, мне кажется, мы вышли готовыми на игру, здорово смотрелись и по игре в обороне, и по реализации моментов. Все контролировали. Но уже забыли этот матч, двигаемся дальше. Продолжаем наращивать обороты, темп, становиться лучше и лучше с каждой игрой. Хорошо закончили прошлый год. Сейчас надо набирать еще, играть в наш хоккей в 2024-м», — приводит слова форварда «РБ Спорт».

В 45 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 29-летний американский форвард набрал 31 (12+19) очко. СКА с 63 очками занимает третье место в Западной конференции.