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Сегодня, 17:56

Гашек отреагировал на переход чеха Скленички в клуб КХЛ

Мария Гусева
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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал переход своего соотечественника защитника Давида Скленички в «Барыс».

«Да, Скленичка сам принял такое решение. Как ясно говорят ему наши депутаты и сенаторы, что это правильно на законном уровне. Хоть «Барыс» и не российский клуб, но КХЛ проводит свои матчи в основном в России. Так что его выступления будут показывать именно там (включая телеэфиры). Вот в чем дело. Но, как видите, я не осуждаю его прямо. Плюют на нас наши законодатели», — написал Гашек в Twitter.

Ранее Скленичка выступал в КХЛ за «Йокерит», где он играл на протяжении четырех лет.

Прошедший сезон 26-летний защитник провел в клубе «Брюнес». В 55 встречах чемпионата Швеции он набрал 33 (7+26) очка.

Давид Скленичка
Доминик Гашек
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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