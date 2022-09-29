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29 сентября, 00:26

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов пообещал гарантировать безопасность американским игрокам клуба

Евгений Козинов
Корреспондент

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на рекомендации посольства США в Москве для американских граждан, чтобы они воздержались от поездок в Россию. Согласно данному обращению, тем, кто находится в РФ, немедленно нужно покинуть страну.

«Хмелевский, Мэрфи, Хо-Сэнг в команде. Саша и Райан готовятся к выездной серии, Джош восстанавливается после травмы. Никакой угрозы их пребыванию в Российской Федерации нет. Власти республики гарантируют их безопасность», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

Ранее в комментарии «СЭ» «Авангард» сообщил, что клуб работает в штатном режиме. В омской команде играют американские нападающие Алекс Броадхерст и Рид Буше.

Источник: https://t.me/rinatbashirov/44
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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