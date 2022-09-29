Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов пообещал гарантировать безопасность американским игрокам клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на рекомендации посольства США в Москве для американских граждан, чтобы они воздержались от поездок в Россию. Согласно данному обращению, тем, кто находится в РФ, немедленно нужно покинуть страну.

«Хмелевский, Мэрфи, Хо-Сэнг в команде. Саша и Райан готовятся к выездной серии, Джош восстанавливается после травмы. Никакой угрозы их пребыванию в Российской Федерации нет. Власти республики гарантируют их безопасность», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

Ранее в комментарии «СЭ» «Авангард» сообщил, что клуб работает в штатном режиме. В омской команде играют американские нападающие Алекс Броадхерст и Рид Буше.