КХЛ: «Сибирь» обыграла ЦСКА, «Автомобилист» победил «Ак Барс» и другие результаты матчей 29 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Кормье — 1 (Обидин, Щемеров), 13:27 — 1:0. Голышев — 5 (Широков, Да Коста), 14:26 — 2:0. Неучев — 2 (Гуркин), 29:07 — 3:0. Шипачев — 3 (Петров), 33:31 — 3:1. Галиев — 2, 35:04 — 3:2. Мэйсек — 8 (п.в., Волк, Ли), 58:47 — 4:2. Хрипунов — 3 (п.в., Эберт), 59:04 — 5:2.

Вратари: Бобков — Билялов (Мифтахов, 29:07, 58:40 — 58:47, 58:59 — 59:04).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (6+12+6) — 41 (11+14+16).

Судьи: Соин, Юдаков.

29 сентября. Екатеринбург. «Уралец».

«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: О`Делл — 5 (Миронов), 19:49 — 1:0. О`Делл — 6 (Рашевский, Миронов), 22:59 — 2:0. О`Делл — 7 (бол., Сушко, Уил), 40:35 — 3:0. О`Делл — 8 (Рашевский, Уил), 55:13 — 4:0. Муранов — 2 (Джиошвили), 55:56 — 5:0.

Вратари: К.Л. Волков (19:48 — 19:50) — Калниньш.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+12+11) — 22 (6+5+11).

Судьи: Гофман, Степучев.

29 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Пастухов — 1 (Коротков, Мерфи), 7:45 — 0:1. Бек — 3 (Литовченко, Мерфи), 30:24 — 0:2. Григоренко — 5, 47:26 — 1:2. Бек — 4 (п.в., Аланов), 59:22 — 1:3.

Вратари: Шарыченков (59:10 — 59:22) — Костин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (17+7+15) — 19 (4+8+7).

Судьи: Кочетов, Овчинников.

29 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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