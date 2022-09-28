КХЛ: «Локомотив» проиграл «Торпедо», СКА победил «Адмирал» и другие матчи 28 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

28 сентября, среда

«Трактор» — «Куньлунь» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бурдасов — 5 (бол., Яруллин), 2:15 — 1:0. Калинин — 4 (бол., Бурдасов, Бывальцев), 8:39 — 2:0. Спроул — 2 (Фу, Лесли), 21:19 — 2:1. Бурдасов — 6 (Бывальцев, Калинин), 53:08 — 3:1.

Вратари: Проскуряков — Смит (57:49).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (17+10+4) — 16 (5+7+4).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

28 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

«Спартак» — «Барыс» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Арзамасцев — 1 (Рубцов, Савиков), 4:50 — 1:0. Бракко — 3 (Луис, Грэм), 40:11 — 1:1. Шестаков — 2 (бол., Михайлис, Мищенко), 44:46 — 1:2. Петухов — 3 (Шестаков), 53:14 — 1:3.

Вратари: Рибар (58:55) — Гудачек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 38 (17+14+7) — 22 (4+8+10).

Судьи: Бирин, Прокуратов.

28 сентября. Москва. Мегаспорт.

«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сапего — 2 (Шалагин, Емелин), 8:21 — 0:1. Николаев — 2 (бол., Тянулин, Зоркин), 18:54 — 1:1. Петьков — 3 (Зоркин, Николаев), 19:59 — 2:1. Точицкий — 1 (Федоров), 51:42 — 3:1.

Вратари: Третьяк — Шостак (56:09).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (9+4+8) — 35 (14+8+13).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

28 сентября. Сочи. ДС Большой.

«Локомотив» — «Торпедо» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Шалунов — 5 (бол., Сергеев, Каюмов), 13:50 — 1:0. Коваленко — 2 (Марин, Бокун), 34:48 — 1:1. Орлов — 2 (Белевич, Сато), 42:13 — 1:2. Воронин — 2 (Орлов, М.С. Федотов), 55:42 — 1:3.

Вратари: Бочаров (58:48) — Гуска.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (9+2+18) — 27 (7+11+9).

Судьи: Беляев, Морозов.

28 сентября. Ярославль. Арена-2000.

СКА — «Адмирал» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Яшкин — 5 (Педан, Грант), 3:47 — 1:0. Галимов — 1 (Жафяров, Фальковский), 13:30 — 2:0. Бучельников — 1 (Галимов, Хайруллин), 29:13 — 3:0. Волков — 6 (Зыков, Фальковский), 38:41 — 4:0. Ожиганов — 3 (Хайруллин, Цицюра), 41:54 — 5:0. Червены — 4 (бол., Криштоф, Горшков), 46:24 — 5:1. Никишин — 2 (Воробьев, Галимов), 58:00 — 6:1.

Вратари: Николаев — Хомченко.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 25 (10+9+6) — 24 (5+5+14).

Судьи: Мочалов, Спирин.

28 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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