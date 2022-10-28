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Сегодня, 18:15

Гендиректор «Салавата Юлаева» опроверг информацию о переговорах об обмене Радулова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов опроверг информацию о переговорах с «Ак Барсом» об обмене форварда Александра Радулова.

Ранее о возможном обмене сообщал matchtv.ru.

«Мы не ведем переговоров по поводу Александра Радулова ни с «Ак Барсом», ни с его агентом», — сказал Баширов «СЭ».

28 октября стало известно, что тренерский штаб «Ак Барса» отправил Радулова в запас перед матчем с «Нефтехимиком».

36-летний форвард набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.

Вадим Шипачев и&nbsp;Александр Радулов. Знарок посадил Радулова в запас. Поможет ли это «Ак Барсу»?
Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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