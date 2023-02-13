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КХЛ

13 февраля, 23:24

Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Везем из Сочи чурчхелу, два очка и выход в плей-офф»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поздравил команду с выходом в плей-офф.

«Везем из Сочи чурчхелу, два очка и выход в плей-офф. Завтра летим в Омск. Тоже прекрасный город», — написал Баширов в Telegram-канале.

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1.

«Салават» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда ни разу не оставалась за бортом плей-офф с момента создания КХЛ в 2008 году.

Уфимский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.

ХК Салават Юлаев
ХК Сочи
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