Никитин — о победе над «Северсталью»: «Вратари здорово играли сегодня»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— У Ваньки (голкипер Иван Бочаров. — Прим. «СЭ») вчера сын родился, поэтому здесь не нужны комментарии. Он сам все сделал, это его победа. Команда все сделала и помогла. Еще раз поздравляю и желаю здоровья родителям, сыну. Вратари здорово играли сегодня. Нападающие и защитники не смогли их переиграть в основное время, — цитирует пресс-служба клуба Никитина.

— Сегодня была шестая игра в этом чемпионате между командами. Насколько удобна для вас «Северсталь» как соперник? С учетом возможной игры против череповецкой командой в плей-офф.

— Мы с уважением относимся к любой команде. Пока мы не рассматриваем соперников в плей-офф, мы готовимся сами к плей-офф. Как бог даст, так и даст. Мы просто сами должны быть готовы. Вот и все.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. «Северсталь» располагается на 7-й строчке — 67 очков.