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Сегодня, 19:04

Гендиректор «Трактора»: «Оптимально пять легионеров, но мы вынуждены подчиниться решению Минспорта»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин выразил свое отношение к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

В пятницу, 9 декабря, в Челябинске прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

«Лига нам объявила, что со следующего сезона будет изменен лимит на легионеров в связи с решением министерства спорта. Клубы КХЛ не поддерживают сокращение лимита? КХЛ вынуждена подчиниться решению Министерства спорта, а мы — лиги. На мой взгляд, оптимально пять легионеров», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Также гендиректор «Трактора» рассказал, что думает о возможном возвращении трехочковой системы и перекрестном плей-офф.

«Была жаркая дискуссия на счет трехочковой системы. КХЛ сейчас отправит опросный лист, и у нас будет время подумать. Плюс в том, что все команды будут играть до конца матча и не станут доигрывать. Преимущество двухочковой системы — плотность в турнирной таблице. Перекрестный плей-офф? Мы склоняемся к игре в конференциях, к сохранению логистики и к поддержке зрительского интереса в противостояниях», — отметил Савин.

6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ — с сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Трактор
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