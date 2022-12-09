Организаторы турнира по фиджитал-хоккею готовы поделиться графическими разработками с КХЛ

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров заявил, что организаторы соревнований по фиджитал-хоккею готовы поделиться своими разработками с КХЛ.

«Невозможно какую-то технологию сейчас скрыть. Все смотрят, что смотрят другие, если КХЛ заинтересуется нашей графикой, конечно, мы готовы поделиться нашими разработками. Значит, мы открыли что-то новое», — приводит слова Столярова ТАСС.

С 9 по 10 декабря в Казани пройдут первые соревнования по фиджитал-хоккею, где спортсмены сначала сыграют в NHL 22 в режиме Threes Eliminator, после чего выйдут на лед и проведут матч в формате 3x3. В соревнованиях примут участие «Ак Барс», московская Cosmos, казахстанская Barys Cyber Team и команда блогеров.

Фиджитал-игры — тестовые соревнования, проводимые в преддверии международного турнира «Игры будущего». Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.