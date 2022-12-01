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Сегодня, 11:24

Генменеджер «Авангарда»: «Мы не до конца правильно подготовились к выездной серии»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин поделился мнением о причинах поражения команды.

«В первую очередь у нас было 12 выездных игр, второй момент — это то, что мы не до конца правильно подготовились к той выездной серии, то есть не было ни у кого опыта, поэтому, я думаю, в этом плане мы что-то не так сделали. И в-третьих, медвежью услугу нам оказало то, что в предсезонных турнирах мы дважды обыграли СКА, то есть была не то что эйфория, а самоуспокоенность. Потом первая игра с «Витязем», когда мы в течение первых двух периодов имели достаточно большое преимущество и не забили, а затем в конце в считаные секунды проиграли тот матч, это был своего рода приличный нокдаун для команды. Подобные вещи наложили свой отпечаток», — приводит слова Хабибулина ТАСС.

«Авангард» на данный момент занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 43 очка в 36 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16471271
КХЛ
ХК Авангард
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