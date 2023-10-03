Генменеджер «Витязя» опроверг приглашение Рябыкина на должность главного тренера

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Александра Завьялова будет Алексей Тертышный, а с Дмитрием Рябыкиным клуб не вел переговоров.

— Кто будет тренером?

— На данный момент, на завтрашний матч в должности исполняющего обязанности команду выведет Алексей Тертышный. Дальше будем смотреть. Остальные члены тренерского штаба также остаются.

— Говорят, что Тертышный останется только на два матча, а дальше будете принимать решение.

— Не знаю, кто это говорит. Для нас решение Завьялова с утра тоже стало неожиданностью. Будем думать.

— К вам сватали Дмитрия Рябыкина. Он был на арене, и считается, что чуть ли уже не принимает команду.

— Не знаю, кто его сватал и где он был на арене. Ходить на хоккей — это же его право. Мы с ним не виделись и не встречались. Сегодня прилетела такая головная боль. Но это наша работа.

— Мне кажется, что проблема «Витязя» в слабом тренерском штабе. Приглашения Тертышного и Смирнова тоже ведь сказываются.

— Я уже говорил это и готов еще раз подписаться — не скажу, что тренерский штаб у нас слабый. Тертышный отвечает в «Витязе» за нападающих и большинство. С учетом наших кадровых проблем мы довольно неплохо по статистике выглядим в большинстве.

Да, мы не смогли удержать сильных игроков. Кого-то по финансовым причинам...