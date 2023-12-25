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Сегодня, 03:05

Гераськин: «Никакого особого настроя на «Магнитку» из-за разговоров о моем переходе не было»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Авангарда» Игорь Гераськин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).

«В принципе, мы неплохо играли, но пропустили две шайбы в меньшинстве — это нам не свойственно. Ну и свое большинство только одно реализовали, так что игра в неравных составах многое решила. Никакого особого настроя на «Магнитку» из-за разговоров о моем переходе не было. Все как обычно, в штатном режиме», — приводит слова Гераськина официальный сайт КХЛ.

Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Игорь Гераськин
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