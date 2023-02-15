Гимаев: «Не думаю, что Билялетдинов давил на Знарка»

Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший прокомментировал смену главного тренера в «Ак Барсе». По ходу сезона Зинэтула Билялетдинов сменил Олега Знарка.

«Давление Билялетдинова? Я не думаю, что он давил на Знарка. Но все знали, что если что-то пойдет не так, то все понимали, что есть Билялетдинов», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева.

Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).