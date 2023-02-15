0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 01:23

Гимаев: «Не думаю, что Билялетдинов давил на Знарка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший прокомментировал смену главного тренера в «Ак Барсе». По ходу сезона Зинэтула Билялетдинов сменил Олега Знарка.

«Давление Билялетдинова? Я не думаю, что он давил на Знарка. Но все знали, что если что-то пойдет не так, то все понимали, что есть Билялетдинов», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева.

Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Баннер болельщиков &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. «I'm Bill back». Болельщики «Ак Барса» посвятили баннер Билялетдинову

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-mladshij-vy-skazalsya-o-davlenii-bilyaletdinova-na-znarka/
Сергей Гимаев-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Олег Знарок
0
Читайте также
Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?
Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов
Стали известны подробности о состоянии Костомарова после ампутации кистей рук
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Российские и украинские футболисты подрались в отеле в Турции
СМИ узнали о несогласии кредиторов на отсрочку выплаты долга «Нафтогаза»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ вынесет предупреждение «Автомобилисту» за инцидент с участием Стефана Да Косты