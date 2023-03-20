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Сегодня, 14:59

Гимаев: «Я считаю, что «Динамо» нужно оставлять Кудашова»

Алина Савинова
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Комментатор Сергей Гимаев считает, что руководство московского «Динамо» должно сохранить Алексея Кудашова на посту главного тренера команды.

«Я считаю, что «Динамо» нужно оставлять Кудашова. Да, бело-голубые вылетели в первом раунде. Но они проиграли «Торпедо» — команде, которая исповедует абсолютно новую философию для нашего чемпионата. Кроме того, москвичам пришлось расстаться с игроками, которые делали результат в прошлом сезоне — с Войновым, Галиевым, Грачевым, Шипачевым. У Кудашова поменялся вектор развития в этом году. Он стал больше доверять молодежи. В этом сезоне было задействовано 17 игроков в возрасте от 17 до 25 лет, большинство из которых стали стабильными игроками основы. Бело-голубые достаточно ровно провели регулярный чемпионат и дали бой нижегородцам, но где-то им не повезло», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева.

«Динамо» проиграло «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2-4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-dinamo-nuzhno-ostavlyat-kudashova-komanda-pri-nem-tol-ko-progressiruet/
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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