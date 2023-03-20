Гимаев: «Я считаю, что «Динамо» нужно оставлять Кудашова»

Комментатор Сергей Гимаев считает, что руководство московского «Динамо» должно сохранить Алексея Кудашова на посту главного тренера команды.

«Я считаю, что «Динамо» нужно оставлять Кудашова. Да, бело-голубые вылетели в первом раунде. Но они проиграли «Торпедо» — команде, которая исповедует абсолютно новую философию для нашего чемпионата. Кроме того, москвичам пришлось расстаться с игроками, которые делали результат в прошлом сезоне — с Войновым, Галиевым, Грачевым, Шипачевым. У Кудашова поменялся вектор развития в этом году. Он стал больше доверять молодежи. В этом сезоне было задействовано 17 игроков в возрасте от 17 до 25 лет, большинство из которых стали стабильными игроками основы. Бело-голубые достаточно ровно провели регулярный чемпионат и дали бой нижегородцам, но где-то им не повезло», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева.

«Динамо» проиграло «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2-4.