Гимаев: «Я считаю, что «Динамо» нужно оставлять Кудашова»

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Комментатор Сергей Гимаев считает, что руководство московского «Динамо» должно сохранить Алексея Кудашова на посту главного тренера команды.
«Я считаю, что «Динамо» нужно оставлять Кудашова. Да, бело-голубые вылетели в первом раунде. Но они проиграли «Торпедо» — команде, которая исповедует абсолютно новую философию для нашего чемпионата. Кроме того, москвичам пришлось расстаться с игроками, которые делали результат в прошлом сезоне — с Войновым, Галиевым, Грачевым, Шипачевым. У Кудашова поменялся вектор развития в этом году. Он стал больше доверять молодежи. В этом сезоне было задействовано 17 игроков в возрасте от 17 до 25 лет, большинство из которых стали стабильными игроками основы. Бело-голубые достаточно ровно провели регулярный чемпионат и дали бой нижегородцам, но где-то им не повезло», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева.
«Динамо» проиграло «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 2-4.