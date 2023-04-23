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Сегодня, 15:03

Гизатуллин рассказал, как тренеры и игроки «Адмирала» переносили длительные перелеты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал о том, как тренеры и игроки команды переносили длительные перелеты.

«Не смущали ли перелеты и смена часовых поясов, когда принимал предложение из Владивостока. Это совершенно не пугает. Проведя там 7 месяцев, смотрю на это уже совсем иначе. Ничего страшного в этом нет. Владивосток — красивый город, отличные болельщики. Единственная сложность лично для меня — перестроение часовых поясов. В «Адмирале» запретили муссировать эту тему. Даже разговоров об этом не было. Логистику поменять мы не можем. Ребята к этому приспособились. Ребята брали с собой матрасы, расстилали их либо в проходах, либо на креслах и отдыхали. Чем занимался во время перелетов? Либо читал, либо разбирал прошедшие игры, благо времени достаточно и отдохнуть, и проанализировать матч», — приводит слова Гизатуллина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brali-s-soboj-matrasy-rasstilali-ih-libo-v-prohodah-libo-na-kreslah-trener-admirala-o-tom-kak-igroki-perenosili-perelety/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
Ильнур Гизатуллин
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