Тамбиев — о победе над «Амуром»: «Забили и играли на результат. Такая философия сейчас у команды»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) в матче КХЛ.

«Игра шла до гола и гола по сценарию. Забили и играли по счету, на результат. Такая философия сейчас у команды. Играем по счету, на результат. Ребята больше сплачиваются, появляется философия победителей. Сегодня она нам помогла довести матч до победы. Поулыбаемся сегодня, завтра следующий матч. Постараемся порадовать наших болельщиков последней игрой в этом году», — приводит слова Тамбиева сайт клуба.

Также тренер «Адмирала» высказался о турнирной таблице КХЛ.

«Я не смотрю на таблицу, я ее знаю наизусть. Много игр впереди, борьба вся впереди. Идет неистовая борьба за плей-офф, это КХЛ. Иначе и не может быть. Мы можем надеяться только на себя, ни на кого надеяться не можем», — сказал Тамбиев.

«Адмирал» занимает четвертое место на «Востоке», набрав 55 очков в 45 играх. Следующий матч команда проведет 30 декабря снова против «Амура».