Тамбиев после поражения от «Авангарда»: «Наша беда — реализация»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Считаю, что хороший матч мы провели, содержание игры было неплохое. Но опять наша беда — реализация. Лишний пас, качество броска, хладнокровия не хватает и, наверное, мастерства. А так, доволен ребятами, очко они точно заслужили против такой мастеровитой команды», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Авангард» (65 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (39) замыкает таблицу «Востока».