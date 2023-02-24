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КХЛ

Сегодня, 21:09

Билялетдинов о травме Радулова: «Пока не знаю, пока сложно сказать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:6).

— Игра в общем-то не сложилась изначально, к сожалению, допускали ошибки, которые мы не должны были совершать. Сейчас у нас есть время, чтобы разобраться и привести себя в порядок.

— Что произошло с Александром Радуловым?

— Пока не знаю, пока сложно сказать.

— Очень много забивает первое звено «Ак Барса». А остальные пока менее заметны, вы не хотели переместить Станислава Галиева в первую тройку?

— А кто у нас второе звено?

— Петров-Шипачев-Кагарлицкий.

— Это второе звено? Нет, таких мыслей не было. Состав, который у нас есть, боеспособный, все звенья подобраны так, как мы считаем нужным. Не хотелось бы никого менять и что-то такое делать.

— Тимур Билялов сегодня играл третий период, он готов к плей-офф?

— Он готовился, надеюсь, что будет готов.

— В чем была причина замены вратаря в перерыве?

— Мы посчитали, что нужно поменять Амира, не хотели, чтобы произошедшие вещи повлияли на него. Мы планировали в принципе это, что Билялова поставим, вчера и сегодня это обсуждали очень много. Но игра сама нас на это подтолкнула.

— Вы уже определились с вратарем на игру с «Авангардом»?

— Посмотрим, время покажет.

— В первом раунде вы сыграете против «Нефтехимика». Это плюс, что вам не нужно будет лететь на Дальний Восток?

— Я бы не стал говорить, что это плюс или минус. Не важно, кто с кем играет, это плей-офф, совершенно другие игры, к которым нужно относиться очень серьезно и готовиться правильно. «Нефтехимик» показал себя с очень хорошей стороны, последние матчи они провели здорово. Мы смотрели их матч с «Магниткой», они его сыграли здорово, поэтому соперник серьезный.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23346
Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Зинэтула Билялетдинов
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