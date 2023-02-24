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КХЛ

Сегодня, 21:13

Билялетдинов о Зарипове: «Это легенда, человек, который очень много сделал для Татарстана и вообще для всей страны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поблагодарил капитана команды Даниса Зарипова за яркую карьеру.

— Данис Зарипов сегодня провел последний матч в КХЛ, что вы можете сказать о нем?

— Да, у него было такое решение, он попросил, чтобы мы провели такой матч. К сожалению, мы не порадовали его, откровенно говоря, хотелось бы выиграть, конечно. Но не порадовали.

Должен сказать слова благодарности игроку, который долгие годы выступал за нашу команду. Это легенда, человек, который очень много сделал для Татарстана и вообще для всей страны. Большое ему спасибо за это, потому что я помню его карьеру в самом начале, когда я пришел в «Ак Барс» 2004 году — каким он был, и каким он стал. Человек, который сам себя поднял на высокий уровень, и это очень приятно.

Я всегда говорю ребятам, что хоккей хоккеем, а есть еще жизнь. Счастливые годы в хоккее все равно когда-то заканчиваются, но жизнь продолжается, и в ней нужно проявить себя точно так же с хорошей стороны — быть хорошим человеком, порядочным, воспитывать детей, чтобы и они тоже были достойными своих родителей, достойными нашей страны. Это очень важно, и пожелания Данису, чтобы он как раз над этим смог поработать. Большое спасибо ему.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23346
Данис Зарипов
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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