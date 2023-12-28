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Сегодня, 22:13

Билялетдинов — об отсутствии Радулова и Шипачева: «Нужно было посмотреть, как этот состав будет играть»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:4) рассказал, по какой причине в составе не было лидеров команды Александра Радулова и Вадима Шипачева.

— Радулову дали отдохнуть, как и Шипачеву. Разные ситуации бывают, никто не застрахован от травм, так что нужно было посмотреть, как этот состав будет играть. Это боеспособный состав, он должен играть и выигрывать. Сегодня будем решать по следующему матчу, у меня уже были мысли, посмотрим, поставим их или нет в субботу.

Юдин получил травму по ходу матча, его повезли в больницу, пока не могу сказать о состоянии. Прогнозов пока нет по нему. Амира Мифтахова сняли не по игре, там со здоровьем есть вопросы, — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл третий матч подряд и уступил в пяти из шести последних игр. Казанская команда занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ с 24 победами при 20 поражениях. После 44 игр у команды 50 очков.

Александр Радулов
Вадим Шипачев
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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