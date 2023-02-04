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Сегодня, 14:21

Епанчинцев — о победе над «Авангардом»: «Невыразительная игра с нашей стороны»

Мария Гусева
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

«Невыразительная игра с нашей стороны. Особенно второй период. Радует, что нашли проявили командный дух, удалось донести до ребят, да они и сами все понимали. Добавили в агрессии, в движении. Счет говорит сам себя. Забросили три шайбы, выиграли в основное время. Достали те эмоции, который позволили сегодня победить», — приводит пресс-служба клуба слова Епанчинцева.

«Амур» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 матчах. «Авангард» идет на четвертой строчке с 72 очками в 59 играх.

Источник: https://hcamur.ru/news/item/yarkoe-vozvrashenie/
Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
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