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КХЛ

Сегодня, 20:03

Епанчинцев: «По нашему физическому состоянию мы все-таки заработали одно очко»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 Б).

— По нашему физическому состоянию сегодня мы все-таки заработали одно очко. Соперник больше владел инициативой, больше создавал моментов. Тем не менее, одно заработанное очко есть. Где-то больше играли вторым номером, так пришлось по логике игры, ждали контратаки. Тяжелый выезд. Сейчас мало времени на восстановление. Через два дня уже домашняя серия. Восстановимся в самолете. Ребятам — спасибо!

— В таком сложном графике где находите силы на восстановление команды?

— У всех одинаковые рецепты. У нас немного посложнее. Мы с утра полетели на выезд, восстанавливались в самолете, сейчас обратно на домашнюю серию будем восстанавливаться в самолете. Здесь, на самом деле, нет никаких рецептов. Ребята молодцы. Стараются добывать очки в каждой игре — это дорогого стоит.

Источник: https://severstalclub.ru/news/vadim-epanchintsev-tyazhyelyy-vyezd-9801e1c38f/
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК Северсталь
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