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27 сентября, 22:41

Епанчинцев: «Главное — это желание, страсть побеждать. К сожалению, не у всех сегодня это наблюдал»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:3).

«К сожалению, опять после победного матча не можем сыграть так, чтобы можно было занести в актив. Совершали столько ошибок ненужных. Вратарь нас держал-держал, думаю, что он по праву лучший игрок матча. Были все равно шансы, пусть и немного, но мы могли спасти матч. Где-то не повезло в решающей стадии, хоккейный бог отворачивался.

Нужно сделать выводы, думаю, все поправимо. Главное — это желание, страсть побеждать. К сожалению, не у всех сегодня это наблюдал.

Вторую игру подряд переходим в три звена, в концовке пришлось тяжеловато. Понимали, что соперник будет мотивирован, будет серьезен. Что в итоге и произошло», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/27/502906.html
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК Витязь
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