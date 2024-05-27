Газзаев: «Семак выиграл 6 титулов кряду, а его нет даже в тройке лучших»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» эмоционально отреагировал на признание Марцела Лички лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное — результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...

Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду — это выдающееся достижение!«, — сказал Газзаев «СЭ».

По мнению специалиста, именно Семака должны были признать лучшим тренером по итогам сезона-2023/24.

«Других вариантов нет! Но Сергея нет даже в тройке! Нонсенс. При всем уважении к Карпину и Ивичу, они не взяли титул. «Ростов» вообще стал только седьмым...

Да и причем тут Ивич? Он покинул «Краснодар» после первых весенних туров. Серебро с командой взял Мусаев. Так почему его тоже нет даже в тройке? Я все никак не могу взять в толк, чем руководствовались организаторы премии и участники голосования.

Кроме того, не понял, почему награду Личке вручал Массимо Каррера? Других кандидатур у нас нет? Почему не пригласили Юрия Палыча Семина, Олега Иваныча Романцева, наших мэтров?! Они не заслужили?

Опять наблюдается какая-то странная картина. Мы почему-то с трепетом относимся к иностранным специалистам, забывая порой про свою тренерскую школу! А между прочим, именно ее представитель шесть лет подряд опережает всех остальных! Более того, Семак имеет шанс выиграть с «Зенитом» и Кубок России.

И что тогда получится? Тренер сделает золотой дубль, а его не включили даже в тройку лауреатов?! Не находите это абсурдным? Это что за псевдоэксперты такие, которые не видят очевидного?" — заявил Газзаев «СЭ».

Личка признан лучшим тренером сезона-2023/24 по версии премии Winline Герои РПЛ. В голосовании он опередил бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича и Валерия Карпина («Ростов»). «Динамо» заняло третье место в РПЛ, в последнем туре упустив возможность выиграть чемпионат России.