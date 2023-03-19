Кравец: «При счете 3:3 в матче с «Металлургом» нашли энергию и мастерство, чтобы победить»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (4:3).

«Ребята боролись, выкладывались на 200 процентов. Рады, что победили. Завтра — день восстановления, отдыха, подготовки. Думаю, что в Магнитогорске будут такие же сложные игры. Что произошло после 3:0? Слава богу, что выиграли, что при счете 3:3 нашли энергию, силы, выносливость и мастерство, чтобы победить. Остальное посмотрим, проанализируем. Я думаю, что этот возврат «Магнитки» пойдет нам на пользу, в нашу копилочку. Ни с одной командой нельзя выключаться, нельзя играть неправильно. Нужно правильно делать всю свою работу от первой и до последней смены», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.