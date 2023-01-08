Кравец: «Я в дебюте Александра Свитова на тренерской скамейке не сомневался. Все хорошо, слаженно отработали»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1).

«Самая тяжелая игра с «Автомобилистом» из всей серии. До конца держала в напряжении. В предыдущих играх мы решили исход во втором периоде — в принципе, было полегче. Плюс болезни нас немного подкосили.

Волновались за Андрея Мишурова — как он сегодня сыграет — хотя верили в него. Такое количество бросков — один пропущенный гол всего лишь, победа. Андрей молодец, мы рады, что работа с Сергеем Евгеньевичем Звягиным не проходит даром, и ребята добавляют.

В целом игра хорошо складывалась, ребята достойно играли на протяжении всех 60 минут. Владели преимуществом, могли еще забить. Жаль, что в большинстве немножко разладилась ситуация. Самое главное, что выиграли.

Евгений Орлов отлично отыграл, помог команде на 200%, свою лепту внес. Все выполнил то, что нужно на той позиции, на которой он был. Вроде все хорошо, сотрясения нет. Надеемся, что и дальше будет помогать команде. Будем стараться его использовать.

В общем, несмотря на какие-то трудности, ребята выстояли, отыграли очень хорошо. Мирошниченко отличную передачу отдал. Все игроки доказали свою состоятельность и то, что они заслуживают место в основном составе.

Восстановление Буше и Демченко зависит от качества гриппа или чем они заболели — пока просто непонятно. Но, по-моему, у Рида уже получше состояние; у Демченко сегодня только это началось, поэтому, возможно, он пару дней пропустит. Надеемся, что Рид уже приступит к тренировке через день. Должен еще и Федор Малыхин вернуться в Омск и начать тренировки. Тоже у него шесть дней была температура, сегодня первый день, можно сказать, как он поправился. Такая гриппозная ситуация.

Я в дебюте Александра Свитова на тренерской скамейке не сомневался. Все хорошо, слаженно отработали. Он отвечал, как и Антон Курьянов, за нападающих, за большинство и за связь с видеотренерами. Смешанная спецбригада — задумка Свитова? Здесь, видите, у нас что-то не получалось. Сначала Мирошниченко играл, тоже вроде неплохо получилось. Антон Курьянов, честно говоря, был на связи, поэтому он нам предложения вносил, а мы уже решали, как сделать лучше, и кто на данный момент может помочь», — приводит слова тренера сайт КХЛ.