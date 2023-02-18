Заварухин назвал причины поражения в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тяжелое начало, немножко медленные были. Далее имели неплохие шансы во втором периоде, здорово сыграл вратарь соперника, где-то добавили и в третьем, но реализация нам дала мало для победы. Привезли восемь минут штрафа в зоне атаки, это очень много. Работа над ошибками ко второй встрече? Прежде всего, дисциплина, столько удаляться в чужой зоне не позволено ни одной команде. Где-то надо было нам нестандартные решения принимать, больше закрывать вратаря, черновые голы забивать», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» с 79 занимает второе место в турнирной таблице «Востока». «Адмирал» — на 7-й строчке с 73 очками.