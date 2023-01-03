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Сегодня, 18:32

Заварухин о серии поражений: «Неприятно всем проигрывать, нужно начать играть от простоты»

Заварухин прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:7).

«Соперник наказал нас за наши ошибки, у «Авангарда» хорошее первое звено. Там детские ошибки: невывод шайбы из зоны, диагональный пас. Потом пытались пойти в атаку, но пропустили эти контратаки. Давали Ситникову по возможности больше играть, не хотели его в пекло бросать. Что в целом с обороной? Пропускаем много голов, не хватает командной цепкости. Спокойствие удается сохранять, потому что команда пока идет вверху таблицы, и есть время переломить ситуацию, исправить ошибки. В этой серии поражений были у нас хорошие игры: в Астане, в Уфе, в Новосибирске. Но отсутствие побед, конечно, давит на ребят, где-то психологический момент есть. Моральное состояние команды? Неприятно всем проигрывать, но нам нужно начать играть от простоты, и тогда придут победы. Мы сейчас поговорили с ребятами в раздевалке, был мужской разговор. Надеюсь, он даст плоды», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» проиграл 7 матчей подряд, при этом, сохраняя лидерство в Восточной конференции (62 очка).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/03/507762.html
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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