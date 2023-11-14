Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:26

Заварухин — о 3:0 с «Адмиралом»: «Здорово сыграли. Это командная победа»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (3:0).

«Тяжелое начало матча было сегодня. Для нас это четвертая игра на выезде на Дальнем Востоке. Тяжело входили. Но здорово, что блокировали броски и вратарь нас держал в игре. 9 блокированных бросков за первый период и 26 — за игру. Это победная игра. Забили гол в большинстве, и, конечно же, бригады меньшинства сегодня выстояли, здорово сыграли. Плюс, Женя Аликин — поздравляю его с «сухарем»! Поздравляю всю команду с хорошей игрой. По заданию сыграли. Считаю, что это такая командная победа», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Автомобилист» идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 33 игр. Команда одержала третью победу подряд в КХЛ. 18 ноября клуб из Екатеринбурга сыграет против «Трактора».

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/8178/
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
0
Читайте также
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

«Адмирал» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире