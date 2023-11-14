Заварухин — о 3:0 с «Адмиралом»: «Здорово сыграли. Это командная победа»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (3:0).

«Тяжелое начало матча было сегодня. Для нас это четвертая игра на выезде на Дальнем Востоке. Тяжело входили. Но здорово, что блокировали броски и вратарь нас держал в игре. 9 блокированных бросков за первый период и 26 — за игру. Это победная игра. Забили гол в большинстве, и, конечно же, бригады меньшинства сегодня выстояли, здорово сыграли. Плюс, Женя Аликин — поздравляю его с «сухарем»! Поздравляю всю команду с хорошей игрой. По заданию сыграли. Считаю, что это такая командная победа», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Автомобилист» идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 33 игр. Команда одержала третью победу подряд в КХЛ. 18 ноября клуб из Екатеринбурга сыграет против «Трактора».