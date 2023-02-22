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Сегодня, 19:30

Скабелка о поражении от «Сибири»: «У нас больше полкоманды — дебютанты КХЛ, тяжело им держать напряжение весь матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мне понравилась наша игра. Достаточно легкие голы пропустили в первом периоде, но удалось приблизиться во втором. В концовке в третьем периоде совершили всего одну ошибку, за что и поплатились. Совсем без ошибок нам не удается сыграть ни одного матча. У нас больше полкоманды — дебютанты КХЛ, тяжело им держать напряжение весь матч. В КХЛ достаточно высокий уровень, а у нас много новичков: легионеров и местных ребят. Через это надо пройти и стать сильнее.

У нас идут последние матчи, а специфика «Барыса» — подготовка местных ребят к сборной, к чемпионату мира, — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

«Барыс» 24 февраля сыграет с «Локомотивом».

ХК Барыс
ХК Сибирь
Андрей Скабелка
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