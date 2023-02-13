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Сегодня, 19:58

Скабелка — о поражении от СКА: «Долго входили мы в этот матч. С такой командой так нельзя»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Долго входили мы в этот матч. С такой командой так нельзя. Да, в атаке мы с первых смен играли неплохо. Но без шайбы сыграли безответственно. Учитывая, что мы знаем, где сейчас находимся и боремся за каждое очко, дали слишком большую фору такой команде, как СКА. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что, несмотря на эти ошибки, они боролись до конца. Поблагодарю и болельщиков, которые гнали нас. Были шансы перевести игру в овертайм, но не получилось. Хочу сказать нашим болельщикам, чтобы верили в нас до конца. А получится выйти в плей-офф или нет — покажет последняя игра», — цитирует пресс-служба КХЛ Скабелку.

СКА набрал 97 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» остается на последнем месте в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Команда проиграла четыре из последних пяти матчей.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
Андрей Скабелка
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