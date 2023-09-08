Федоров: «Федотову в матче с «Нефтехимиком» было сложновато без бросков, без работы»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче против «Нефтехимика» (5:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Удалось сыграть все 60 минут правильно, были разные ситуации на льду — большинство, меньшинство, «пять на пять». Игра понравилась, но всегда есть над чем работать. Сегодня парни — молодцы, наших болельщиков с победой. Спасибо им за поддержку. Поражение от «Металлурга» завело ребят и определенные механизмы в команде, проигрывать дома нам не к лицу. Ивану Федотову не удалось оформить сухарь? Ему было сложновато без бросков, без работы, тем не менее, его фокус продолжался все 60 минут, однако чуть потеряешь концентрацию — соперник сразу накажет», — приводит слова Федорова КХЛ.

ЦСКА набрал 4 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 10 сентября против «Куньлуня».