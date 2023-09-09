КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 9 сентября

Сегодня, 08:00
5 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в субботу, 9 сентября. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 9 сентября:
13:00. «Динамо М» — «Сочи»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
13:30. «Сибирь» — «Автомобилист»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
14:00. «Авангард» — «Барыс»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
16:30. «Лада» — «Амур»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
17:00. «Витязь» — «Металлург Мг»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport», в Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения регистрации.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -