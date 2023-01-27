Кудашов назвал причины поражения «Динамо» от «Авангарда»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ).

— Игра понравилась, хорошая. Пара ляпов, связанных с нашей молодостью, позволили сопернику забить два гола. Нормальная игра. Идем дальше.

— После шайбы в меньшинстве показалось, что «Авангард» растерян, а «Динамо» полностью ведет игру. Затем случились эти тринадцать секунд и две заброшенные шайбы. Как можно это объяснить?

— Это молодость. У нас была такая тема на собрании. У нас было подобное в Екатеринбурге. Мы обсуждали с ребятами, как нужно играть. Многие из них играют первый год — для многих это вновинку: соперник, стадион, уровень. Они учатся, плохо, но учатся, скажем так.

— «Динамо» плохо выходило из-под прессинга в третьем периоде. Это было связано с тем, что торопились начать атаку, проигрывая в счете?

— Это надо более детально разбирать. Какой был прессинг, что там было, как там было. Если бы нас постоянно накрывали, то мы бы очень долго здесь сидели, разбирали, обсуждали. Соперник правильно играл, мы где-то неправильно играли.

— Можно сказать, что команде пригодилось бы еще более опытные игроки?

— Цель команды — развитие. Задача стоит выигрывать, но от своей цели не отходим. Посмотрите, сколько у нас своих воспитанников играет и на каких ролях. Буду по фамилиям называть, первый гол — это Новиков, парень 2003 года рождения. Назовите мне хоть одну фамилию, кто бы играл в лиге постоянно и такое количество времени? Естественно, молодежь должна насовершать этих ошибок, пройти все эти вещи. Только потом она сможет играть нормально и не бояться их совершать, сделать выводы и научиться. Второй гол, там тоже самое: двадцатилетние пацаны натворили не того немного.

— Как впечатления от новой арены?

— Мне она понравилась. Здесь, можно сказать, отличная не только арена, но и условия, которые созданы для команды «Авангард», ее оснащение. Нам бы тоже так хотелось.

— Почти 11 лет назад вы завершали здесь карьеру с кубком в руках. Сейчас вернулись в город уже в качестве главного тренера. Являются ли для вас матчи здесь принципиальными, особенными?

— Несколько лет здесь не были. Есть некоторая ностальгия. Единственное, арена поменялась. Не поменялась гостиница и дорога, которая сюда ведет.