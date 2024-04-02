Кудашов — об итогах сезона: «Все сказанное не оправдание»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги сезона-2023/24.

— Сезон правильно охарактеризовать как собранный из двух частей: регулярного чемпионата и плей-офф. Что касается регулярного чемпионата, я думаю, вопросов нет, команда выступила больше чем успешно и прошла весь чемпионат. Были выполнены основные задачи — как подготовка к плей-офф, так и формирование команды.

Вторая часть — это плей-офф, она закончилась не так, как хотелось. Что касается «Динамо» Минск, команда сильная, несмотря на то что она заняла восьмое место. Мы знаем причины, по которым она не набрала очков, это выступление игроков за сборную Белоруссии и травмированные игроки. Если бы этого не было, команда вполне могла бы занять лидирующие строчки в таблице. Была крепкая серия, во время которой мы хорошо перестроились и нормально выиграли. К сожалению, в этой серии не обошлось у нас без неприятностей — Седрику Пакетту в конце серии шайба попала в перелом, вчера он прооперировался и на три месяца у нас выбыл, и Никита Гусев повредил грудные мышцы. Эти две потери в дальнейшем сказались. Серия с «Трактором» и все сказанное не оправдание, она не задалась. Уверенность переросла немного в самоуверенность, поэтому самоотверженность и самопожертвование стали ключевыми в этой серии, — сказал Кудашов на пресс-конференции.

«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» со счетом 0-4.

(Анна Бирюкова)