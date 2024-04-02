Савин: «У «Трактора» есть сильные стороны, благодаря которым планируем победить «Локомотив»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Гагарина, в рамках которого челябинская команда сыграет против «Локомотива».

«Перед полуфинальной серией есть приятное ожидание. Я уверен, что болельщиков ждет интересное противостояние. Было предостаточно времени, чтобы подготовиться к серии. Конечно, у нас есть свои сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в этой серии», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Также он оценил соперника «Трактора» в третьем раунде плей-офф КХЛ.

«Очень сильный, организованный, системный соперник с хорошими, габаритными игроками. В полуфинале в принципе нет слабых противников. Все заслуженно оказались в четверке лучших», — добавил специалист.

Первый матч между «Локомотивом» и «Трактором» пройдет 2 апреля в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.