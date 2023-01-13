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КХЛ

Сегодня, 22:20

Вудкрофт: «Нам некуда отступать, и нельзя обманывать игру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 Б).

«Команда сыграла лучше, была более хорошая энергия, исполнение того, что требовали, неплохая самоотдача и внимание к деталям. К сожалению, не забили столько, сколько нужно. Создали много моментов, но не удалось их реализовать, в каких-то моментах ребята были зажаты. Попросили их расслабиться, сравняли счет, хороший бросок Коробова, но не смогли завершить игру в свою пользу. Вынесем из этой игры хорошее и будем готовиться дальше.

Клавдиев провел хорошую игру, это повзрослевший парень, который принимает правильные решения, хорошо проявил себя в форчеке. У Пинчука был насыщенный декабрь — нам много помогал, съездил на Матч звезд, поиграл за сборную. Мы почувствовали, что у него есть усталость, дали ему набраться сил. Он провел неплохой матч, много хорошего сделал, но те шансы, что у него были, не удалось реализовать из-за плохого качества льда. То, что мы от него хотели, он сделал.

У нас неудачная серия, попросил ребят успокоиться и выполнять то, что требуется. Большая ответственность, нам некуда отступать, и нельзя обманывать игру. Все все понимают, знают, что надо делать правильные вещи, выполнять тренерскую установку и быть уверенными в себе.

Горбунов? Против него был грязный силовой прием, он попытался вернуться, но почувствовал, что не все в порядке, и ушел. Пока не знаю характер повреждения, этого силового приема было достаточно, чтобы вывести Рому из игры», — приводит слова тренера сайт КХЛ,

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/13/508294.html
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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