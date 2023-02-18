Главный тренер «Куньлуня»: «Мытищи стали для нас домом, поэтому обидно проигрывать последний домашний матч нынешнего сезона»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2 ОТ).

«Мытищи стали для нас домом, поэтому обидно проигрывать последний домашний матч нынешнего сезона, пусть даже в овертайме. Это был длинный сезон. Столкнулись с теми же проблемами, как и всегда — с удалениями по ходу матча. Хотя мы оставались в игре до последнего момента.

Бригада меньшинства справлялась неплохо со всеми удалениями, но в овертайме опять споткнулись на удалении, где нам забили решающий гол. С таким количеством удалений сложно выигрывать матчи. Мы говорим в раздевалке, что нужно минимизировать количество удалений.

Да, мы не попали в плей-офф, но ребята продолжают бороться, отдаются полностью. Я очень рад, что парни бьются до последнего, несмотря на ситуацию», — приводит слова тренера сайт «Барыса».