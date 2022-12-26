Главный тренер «Куньлуня» назвал причины поражения от «Торпедо»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:7).

«Уступали в счете 0:2, но нашли способ сравнять счет. Потом случилась череда ошибок и удалений, а «Торпедо» этим воспользовалось.

Нельзя давать такому сопернику простых минут в матче. Они спокойно проходили нейтральную зону и создавали атаки, которые приводили к шайбам из-за наших ошибок. Обидно проигрывать из-за таких ошибок, некоторые из них были достаточно нелепыми", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» поднялось на 3-е место в таблице Западной конференции (57 очков), «Куньлунь» остался на 10-й строчке на Западе (36).