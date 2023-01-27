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КХЛ

Сегодня, 22:27

Игорь Никитин: «Парни обязаны пройти через это. Они должны научиться брать на себя ответственность и решать такие моменты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:0).

«Против классного соперника играли. Я думаю, что неплохой матч провели. Возможно, большинство в третьем периоде — незачет нам. Но после большинства не свалились на сумбур, достаточно уверенно играли. Хорошая игра против классного соперника.

Что было не так в большинстве? Это психология. Нужны лидерские качества, которые воспитываются в таких моментах. Можно много об этом рассказывать. Парни обязаны пройти через это. Они должны научиться брать на себя ответственность и решать такие моменты. Но я не пытаюсь сказать им это в вину. Я сам через эти ситуации проходил. Подобное можно перебороть только на практике. Пока мы практику проходим вот так», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/27/509003.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин
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