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КХЛ

Сегодня, 21:14

Воробьев — о поражении от «Сибири»: «Обидно, что потеряли очко»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 Б).

«Обидно, что потеряли очко. Не должны были. Буллиты у нас не пошли. За игру пять штанг было, отвернулась удачка от нас сегодня. Должны были брать два очка, но, к сожалению, только одно.

Почему Керран не играет в большинстве? Он был несколько травмирован, пропустил практически эту паузу, поэтому сейчас мы сделали ставку на Гришу Дронова, который в паузу играл», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Сибирь» с 55 очками идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Металлурга» 57 очков и вторая позиция на Востоке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/23/507170.html
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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