Воробьев — о поражении от «Сибири»: «Обидно, что потеряли очко»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 Б).

«Обидно, что потеряли очко. Не должны были. Буллиты у нас не пошли. За игру пять штанг было, отвернулась удачка от нас сегодня. Должны были брать два очка, но, к сожалению, только одно.

Почему Керран не играет в большинстве? Он был несколько травмирован, пропустил практически эту паузу, поэтому сейчас мы сделали ставку на Гришу Дронова, который в паузу играл», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Сибирь» с 55 очками идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Металлурга» 57 очков и вторая позиция на Востоке.