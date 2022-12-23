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Сегодня, 20:48

Тамбиев: «Некоторым игрокам было наплевать, что есть правила и законы. Пусть посидят, подумают»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:5).

«Нахватали мы сегодня «дешевых» удалений. Не справились с большинством одной пятерки — они мастеровито сыграли. Да и мы плохо действовали в меньшинстве — это тоже одна из причин поражения.

Порадовал третий период. Молодцы, что не опустили руки и в целом показали неплохую игру в атаке — она мне сегодня у команды понравилась. Не понравилась игровая дисциплина и игра в меньшинстве. С такой командой, как «Салават» пять серийных удалений — это, конечно, многовато. Некоторым игрокам было наплевать, что есть правила и законы, есть вещи, которые нельзя делать, поэтому пару игроков мы посадили. Пусть посидят, подумают.

Почему не сыграл новичок Валерий Орехов? Мы не успели его заявить. Надеюсь, в следующем матче будет играть.

Не было ли желания поменять Никиту Серебрякова после пятой пропущенной шайбы? Ни в коем случае! Никита — номер один, он играет хорошо, нас полностью устраивает. Ничего, через это надо пройти. Мы ему полностью доверяем, пусть готовится к следующему матчу», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/23/507170.html
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Леонид Тамбиев
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