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Сегодня, 21:47

Воробьев об игре с «Авангардом»: «Матч уровня плей-офф»

Воробьев прокомментировал поражение в матче против «Авангарда» в КХЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер «Металлурга» из Магнитогорска Илья Воробьев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Хорошая игра, игра уровня плей-офф, как и ожидалось от «Авангарда» с «Металлургом». Немножко, немножко... У нас там в овертайме даже «2 в 1» было, а прилетело в обратную сторону. «Металлург» преследовало невезение? Где-то есть, честно. Надо переламывать.

Позади ли игровой кризис? Я надеюсь, я так думаю. Я сказал сейчас ребятам, что, если будет так работать, так играть, то оно перевернется. Почему не играл Бурмистров? Мы посчитали, что после Уфы не будем состав менять — только защитника поменяли", — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Металлург» занимает третье место с 66 очками в 52 встречах. «Авангард» одержал вторую победу подряд и идет на четвертой позиции в таблице «Востока» (66 очков в 51 игре).

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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