Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:07

Воробьев — о победе над ЦСКА: «Важно было сегодня выиграть, в плане психологии»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Важно было сегодня выиграть, в плане психологии. С ЦСКА в последнее время было четыре неудачи — я про результат. Ребята отработали, где надо — выстояли. Жалко, что не забили в большинстве, хотя моменты были. И пять на пять было несколько довольно неплохих моментов еще. Здорово отыграл Эдди, как всегда. Юров в первой же смене отдал пас на гол? Если без шуток, то там было большинство, и Семен Кошелев играл, поэтому Даня вышел. И здорово, что он за свой отрезок успел отдать пас и потом продолжил играть в третьем периоде», — приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке на Западе с 51 баллом.

В следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Автомобилистом» 4 декабря.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Федоров — о матче с «Металлургом»: «Шайба не шла в ворота, значит, не заслужили»