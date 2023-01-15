Вудкрофт: «Пропущенная шайба в конце была очень обидной, но команда сохранила хладнокровие и дожала соперника»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2 ОТ).

«Хорошо начали, хладнокровно играли, не давали сопернику много сделать. Если бы забили больше, то пошло бы лучше, но нам не удавалось конвертировать моменты в голы. «Автомобилист» оставался в игре из-за того, что мы не могли реализовать моменты, и тогда бы не было сегодняшнего триллера, который мы увидели.

Пропущенная шайба в конце была очень обидной, но команда сохранила хладнокровие и дожала соперника. Было чувство, что все будет хорошо, как мы планировали. Хочу сказать больше спасибо команде, Шостак сыграл здорово, хорошая победа над сильным соперником. Если мы играем в нашу игру, правильный хоккей, боремся и делаем то, что от нас требуется, все получится. Хочется отметить молодых парней, которые сделали все для победы, отлично проявили себя, сыграли с характером, дисциплинированно.

Первое очко Шумакова? Сергей ищет химию, больше понимает партнеров. Недавно мы общались, еще рассказываем нюансы нашей системы, есть моменты, которым мы хотим уделить внимание», — цитирует тренера сайт КХЛ.