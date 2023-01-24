«Такие слова — это спекуляция». Вудкрофт объяснил решение снять вратаря в овертайме матча против «Спартака»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4 ОТ).

— Команда показала характер, несколько раз отыгрывалась и смогла вернуться в игру.

К сожалению, начало получилось неудачным, неудачный отскок, пропущенная шайба. Плохая смена при игре в меньшинстве — пропущенный гол...

Если убрать за скобки пропущенные шайбы, то в целом играли хорошо. Но неудачное решение в овертайме привело к поражению, сами организовали гол в свои ворота. В такой период сезона надо минимизировать подобные оплошности, которые сказываются на результате.

Отмечу, что команда должна взять все самое лучшее из этой игры. Это единственный путь. Готовимся к следующим важным матчам.

— Вы уже говорили, что каждая игра для минского «Динамо» — это плей-офф. Но в плей-офф вратарей не меняют. Почему решились на такой шаг?

— Такие слова — это спекуляция. Мы готовились к такому моменту, обсуждали это с тренерским штабом. Если вы видели наши серии послематчевых бросков, то там мы не проявляли себя лучшим образом. Поэтому решили сегодня в овертайме сыграть именно так. У нас была хорошая возможность, у соперника в тот момент на льду были два форварда и защитник. Но мы не смогли извлечь выгоду из этой ситуации. Это хоккей. Так бывает.