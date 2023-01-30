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Сегодня, 13:58

Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт: «Парни хотят победить и показать хорошую игру»

Мария Гусева
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

— Будут изменения в составе, связанные с травмами, — цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта. — Но по содержанию ожидаю такую же игру. «Куньлунь» — команда с североамериканским стилем игры. Будет много борьбы в углах, перед воротами. Мы должны быть к этому готовы. Есть еще несколько деталей в нашем плане на игру, но пока не буду об этом говорить.

—  Как удается мотивировать парней отдавать все силы, когда уже сыграно так много матчей регулярного сезона?

— Парни хотят победить и показать хорошую игру. У них есть характер, желание играть до конца любого матча.

Матч «Динамо» Минск — «Куньлунь» пройдет сегодня, 30 января. Начало — 19.10 мск.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
Крэйг Вудкрофт
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