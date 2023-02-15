Вудкрофт — о победе над «Барысом»: «Это большие два очка в матче с серьезным соперником»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как я и ожидал, «Барыс» сражался. Может быть, мы даже были не готовы к такому давлению в начале матча. И в целом первый период был не самым лучшим. Но в перерыве мы поговорили с командой и провели второй период как следует. Третий период стал большим тестом для нас. Соперник взбодрился, сражался, но и наша команда проявила характер. Парни играли правильно, за что были вознаграждены. Это большие два очка в матче с серьезным соперником, которого мы очень уважаем. Рады на такой ноте завершить выезд», — цитирует пресс-служба КХЛ Вудкрофта.

Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков. «Барыс» располагается на 11-й строчке на «Востоке» — 59 очков.